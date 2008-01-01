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Здравствуй, весна астрономическая!

ИА "Метеоновости" / 11:30 Пятница, 20 марта







В Средней полосе России, как правило, вслед за календарной весной идет астрономическая, а затем метеорологическая весна, когда средняя суточная температура воздуха устойчиво становится положительной.



Согласно многолетним наблюдениям, в Москву метеорологическая весна приходит 28 марта, а в нынешнем году средняя суточная температура воздуха стала положительной еще в середине февраля.



А в марте природа подготовилась даже к фенологической весне, опережая календарь почти на месяц.



Но март - месяц переменчивый. И апрель может уступить место февралю. В нынешнем марте такое не произойдет, но похолодание и снег еще ожидаются в ближайшие 2-3 дня. Но солнце после дня весеннего равноденствия все выше над горизонтом, и лучи еще все быстрее прогревают землю. Наступает весна света! / meteonovosti.ru /



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