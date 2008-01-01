Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
20 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Здравствуй, весна астрономическая!


ИА "Метеоновости" / 11:30 Пятница, 20 марта

  20 марта - День весеннего равноденствия. Жители Северного полушария в этот день встречают астрономическую весну. С этого числа день становится длиннее ночи.

В Средней полосе России, как правило, вслед за календарной весной идет астрономическая, а затем метеорологическая весна, когда средняя суточная температура воздуха устойчиво становится положительной.

Согласно многолетним наблюдениям, в Москву метеорологическая весна приходит 28 марта, а в нынешнем году средняя суточная температура воздуха стала положительной еще в середине февраля.

А в марте природа подготовилась даже к фенологической весне, опережая календарь почти на месяц.

Но март - месяц переменчивый. И апрель может уступить место февралю. В нынешнем марте такое не произойдет, но похолодание и снег еще ожидаются в ближайшие 2-3 дня. Но солнце после дня весеннего равноденствия все выше над горизонтом, и лучи еще все быстрее прогревают землю. Наступает весна света! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+4
Пт.
20 мар.
+5
Сб.
21 мар.
+1
Вс.
22 мар.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Тауннгу		 -29
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Мендоса

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100