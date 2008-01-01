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Новости погоды


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В Крыму по ночам подмораживает


ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 20 марта

  На юге ЕТР погодные условия определяет барический гребень. В Крыму облаков очень мало, а осадков нет вовсе. Температура воздуха немного выше привычных значений. И если днем тепло, 10..15 градусов, то ночью при ясном небе воздух выхолаживается до 0..+5, а в отдельных районах и до отрицательных значений. 20 марта под утро воздух остыл до -4 градусов. Заморозки в это время могут быть губительны для посевов и для цветущих деревьев. В ближайшие дни Крым останется под присмотром антициклона. Существенных осадков не ожидается. Ночью преобладающая температура +1..+6 градусов, в степных и предгорных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1..-3 градуса. Днем термометры покажут +11..+16 градусов. / meteonovosti.ru /
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