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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:21 Пятница, 20 марта

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабые осадки и усиление ветра в порывах до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,2..5,3 градуса; Северном 3,2..5,0 градуса, Северо-восточном 4,1..5,1 градуса, Восточном 4,6..5,6 градуса, Юго-восточном 4,7..5,2 градуса, Южном 2,2..4,7 градуса, Юго-западном 2,8..4,4 градуса, Западном 2,7..4,1 градуса, Северо-западном 3,5..4,5 градуса.

В Зеленограде слабые осадки, температура 3,2..3,4 градуса. На территории Новой Москвы слабые осадки, температура воздуха 2,4..6,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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+4
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20 мар.
+5
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некомфортное место: Марресале
комфортное место: Мендоса

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