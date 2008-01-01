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Новости погоды


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Осадки и порывистый ветер пожаловали на Урал


ИА "Метеоновости" / 13:26 Пятница, 20 марта

  Погодные условия в Уральском регионе менялись стремительно. Антициклон, хозяйничавший до недавнего времени, сместился на юго-восток, уступив место циклоническому вихрю и его атмосферным фронтам. 19 марта юг Уральского округа оказался в тыловой, холодной части циклона. Температура воздуха заметно понизилась, атмосферные фронты принесли обильные осадки. А ветер в порывах усиливался до 24 м/с.

19 и ночью 20 марта сильные осадки обрушились на Пермский край. В виде дождя и мокрого снега выпало до 18 мм небесной влаги. В Свердловской области осадков чуть меньше, 17 мм, но помимо дождя и мокрого снега отмечался еще и снег. Осадки сопровождались порывистым ветром, в Башкирии в ночные часы порывы достигали 24 м/с.

В выходные дни погоду на Урале будет определять барическая ложбина и активные атмосферные фронты. Пройдут осадки различной интенсивности, местами сильные. Порывы ветра достигнут 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2..-7 градусов, днем от -3 до +2, в Челябинской области до +5 градусов. / meteonovosti.ru /
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