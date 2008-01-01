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Циклон в Японском море разошелся не на шутку

ИА "Метеоновости" / 14:11 Пятница, 20 марта



В Приморском крае 19 и ночью 20 марта погоду портил южный циклон. Центр вихря располагался над севером Японского моря, атмосферные фронты задевали Приморье, Сахалин и Южные Курилы. На Сахалине в виде снега и мокрого снега выпало до 18 мм осадков, при сильном порывистом ветре (до 22 м/с) поднимались метели. Но больше всего досталось Приморскому краю. Здесь прошел снег, мокрый снег. Количество выпавших осадков составило 25 мм. Мокрый снег налипал на провода ЛЭП и ветви деревьев. Диаметр отложений достигал 44 мм. Такой тяжести ни ветви деревьев, ни провода, как правило, не выдерживают. Но и этим стихия не ограничилась. Ветер в порывах достигал ураганной силы - 33 м/с. А такого ветра могут не выдержать и деревья. В южных районах Приморского края повалены рекламные щиты и даже старые фонарные столбы. Сообщается о поваленных деревьях. И еще одна неприятность - пешеходные дорожки в южных районах превратились в сплошной каток, передвигаться по ним затруднительно.



21 марта циклонический вихрь уже отправится в Охотское море. Влияние его на Приморье ослабеет. Пройдут осадки от небольших до умеренных, ветер уже не такой сильный, до 17-22 м/с в порывах. Ночью 0..-5 градусов, днем +3..+8. / meteonovosti.ru /



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