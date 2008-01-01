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Чукотку вновь заметает

ИА "Метеоновости" / 14:48 Пятница, 20 марта



Южный циклон принес на Чукотку небывалое тепло, температура воздуха превышала привычные показатели на 16 и более градусов. Но и атмосферные фронты решили заявить о себе: снегопадами и метелями. 19 марта на Чукотке прошел сильный снег, выпало до 18 мм осадков - сугробы выросли еще на 17-19 мм. При резком порывистом ветре бушевала метель. А ветер в порывах усиливался до 31 м/с. Штормовой, но еще не ураганный. Не обошлось и без температурного рекорда. На Ванкареме термометры показали -1 градус. Предыдущий рекорд, -4,7 градуса, остался в 1968 году.



21 марта атмосферное давление на Чукотке подрастет. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег, на побережье морей порывистый ветер (18-23 м/с) поднимет метели. Температура воздуха -17..-22 градуса, местами -10..-14, на побережье Берингова моря -2..-7. / meteonovosti.ru /



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