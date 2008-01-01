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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:02 Суббота, 21 марта



Предстоящим днём характер погоды в Москве неустойчивый: от отрицательных значений температуры в утренние часы, ростом атмосферного давления и дефицитом кислорода в воздухе. Тыловая часть циклона, где сегодня будет находиться Московский регион, характеризуется резкими изменениями в облачности, осадки выпадают кратковременно и зарядами, а воздух, поступающий с северных широт более прохладный.



По сведениям Метеобюро Москвы и облачности сегодня 21 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -1..+1 градус, по области -2..+3. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с.



Такие погодные условия в межсезонье наблюдаются довольно часто и могут сказываться на самочувствии людей, страдающих повышенной метеозависимостью. Даже несмотря на характер и течение имеющихся заболеваний, погод обусловленные недомогания и обострения болезни могут отмечаться у людей ослабленных, с хроническими болезнями суставов, сердечно-сосудистой системы, сниженными функциональными резервами организма после перенесенных ОРВИ и простудных заболеваний, сниженным иммунитетом.



Обычно метеопатические реакции проявляются общей слабостью, частыми "скачками" артериального давления, болевыми симптомами - суставные, головные или боли в области сердца, быстрой утомляемостью, проявлениями вегетативных и психологических нарушений.



Укрепить иммунитет, избавиться от гиподинамии, улучшить самочувствие и уровень здоровья помогут прогулки и занятия физическими и интенсивными дыхательными упражнениями на воздухе, полноценный сон (7-8 часов), снижение уровня стресса, т.к. избыток стрессовых гормонов угнетает иммунную систему. Для улучшения общего самочувствия можно включить в рацион грецкие орехи, льняное масло, витамины В, С, Е, адаптогены. Следует помнить, что эти меры хороши только в сочетании с использованием профилактического и планового лечения болезни, которое обычно назначается только врачом.



Геомагнитный фон 21 марта прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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