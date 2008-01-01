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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:52 Суббота, 21 марта

  Температура воздуха в Москве продолжает понижаться. И сегодня, 21 марта, после холодной ночи с заморозками, в течение дня вряд ли она превысит +1 градус. Тем не менее, среднесуточная температура соответствует климатической норме. Через ноль в стороне положительных значений она перейдет 28 марта.

Март известен своими капризами, поэтому погода в одночасье может смениться февральской, как это было в прошлые выходные. Но пока нынешний март претендует на звание самого теплого.

Самым теплым 21 марта было в 2007 году, когда воздух прогревался до 13 градусов. А самая холодная ночь отмечалась в 1919 году, в ранние утренние часы мороз усиливался до -27,9 градуса. Сильные осадки, до 15.2 мм, прошли в 1997 году, а в 1990 году можно было наблюдать грозу, очень редкое явление для ранней весны.

В прошлом, 2019 году, было теплее, чем бывает обычно. Ночью -1,4 градуса, днем +3,6, осадков не было. Снежный покров уменьшился до 12 см. В нынешнем году снега не осталось вовсе, хотя, согласно многолетним наблюдениям, в это время еще лежат сугробы высотой 29 см. / meteonovosti.ru /
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Пн.
23 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Лампанг		 -32
Инукджуак

некомфортное место: Пильво
комфортное место: Сан-Хуан-де-лос-Моррос

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