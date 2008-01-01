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Новости погоды


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На смену аномальному теплу на Урал торопятся морозы


ИА "Метеоновости" / 11:24 Суббота, 21 марта

  В последний рабочий день уходящей недели Урал находился в теплом секторе циклона, и среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 5-7, а на Южном Урале и более, чем на 9 градусов. В результате, в Кургане 21 марта обновился абсолютный максимум этого дня, и для этого хватило лишь одной десятой градуса: новый 6.4 предыдущий 6.3 градуса четырнадцатилетней давности.

В субботу Южный Урал окажется вблизи центра циклона, который утром и днем отметится очень сильными осадками в виде дождя и мокрого снега, сильное отложение мокрого снега и гололеда на провода, на дорогах сильная гололедица.

В воскресенье циклон переместится на северо-восток и Урал окажется в его тыловой части. В Свердловской области снег разной интенсивности и продолжительности, днем до сильного, ветер северной четверти в порывах 15 м/с. На Южном Урале местами небольшой снег, мокрый снег, в Челябинской области он ожидается более интенсивный, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Температура понизится: ночью при прояснениях на Среднем Урале до -20, днем -1..-6 градусов, на Южном Урале ночью -3..-8, днем около 0 градусов.

В начале новой недели, когда на вахту заступит антициклон, продолжится понижение температуры. / meteonovosti.ru /
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