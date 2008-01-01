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Новости погоды


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На дальневосточных островах штормовая погода


ИА "Метеоновости" / 12:33 Суббота, 21 марта

  Накануне, 20 марта, активный циклон вышел на акваторию Охотского моря, охватывая своим влиянием прибрежные районы Дальнего Востока и острова.

В Хабаровском крае прошел сильный снег, где и выпало до 25 мм осадков. Сильные осадки в виде дождя и снега, количеством до 42 мм, наблюдались и на Сахалине, при ураганном ветре до 36 м/с сильная метель. В зоне штормовой погоды находились и Курильские острова, где сильные осадки (дождь, снег), штормовой ветер до 26 м/с. В ночь на субботу, 21 марта, в Камчатском крае наблюдалась сильная метель при ветре до 33 м/с.

На фоне разбушевавшейся погоды, в Курильске (Сахалинская область) был установлен новый рекорд температуры для 20 марта, +9 градусов, предыдущий 8.3 градуса наблюдался почти 70 лет тому назад, в 1952 году.

В субботу, 21 марта, центр циклона будет располагаться над акваторией Охотского моря. Он продолжит засыпать Сахалин сильным снегом и заметать сильной метелью при штормовом ветре, 25-30 м/с, на южном побережье ветер может достигнуть ураганной силы, 33 м/с, в горах лавиноопасно. На севере Курильских островов сильные осадки в виде снега, мокрого снега, штормовой ветер 20-25 м/с, и метель. Зона сильного снегопада охватит и юг Камчатского края, не исключена и сильная метель, ветер окрепнет до 15-20 м/с, на побережье до 22-27 м/с, в горах лавиноопасно.

В предстоящие сутки циклон немного приподнимется к северо-востоку, но по-прежнему его центр будет находиться над акваторией Охотского моря. На Камчатке снег, мокрый снег разной интенсивности и продолжительности, на западе северной половины - местами сильный, в прибрежных районах днем ветер 15-20 м/с, метель. На севере Курильских островов в ночь на воскресенье снег и метель при штормовом ветре 20-15 м/с, днем снег ослабеет и станет небольшим, ветер тоже станет тише, 15-20 м/с. На севере и в центре Сахалина сильные снегопады еще будут отмечаться в ночь на воскресенье, метели и усиление ветра до 16-21 м/с. Днем снег ослабеет, станет небольшой, на юге и вовсе пройдет местами, на побережьях ветрено, 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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