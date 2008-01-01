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Юго-восток Западной Сибири на пути ненастного циклона

ИА "Метеоновости" / 12:52 Суббота, 21 марта



Циклон, который обусловил ненастную погоду на Урале, стремительно уходит на северо-восток. И в предстоящие сутки он принесет осадки, в виде мокрого снега и дождя, разной интенсивности и продолжительности, местами до сильных, в юго-восточные области Западной Сибири. В отдельных районах региона разыграются метели, ветер в порывах будет достигать штормовой силы в Новосибирской и Кемеровской областях до 25-28 м/с, гололедные явления, в Томской области отложение мокрого снега. В Новосибирскую область, вслед уходящему циклону начнет поступать арктический воздух, днем 0..+5, в течение дня температура будет понижаться. В Горном Алтае в дневные часы небольшие, местами умеренные осадки, гололедные явления, порывистый ветер 10-15 м/с, местами 19-24 м/с с усилением до 25 м/с, а в горах и вовсе до 30 м/с, лавиноопасно. / meteonovosti.ru /



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