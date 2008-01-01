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Рекордное тепло покидает Среднюю Волгу

ИА "Метеоновости" / 13:22 Суббота, 21 марта



Первые две декады марта в Самарской области выдались аномально теплыми. В Самаре двенадцать раз обновлялись инструментальные наблюдения за погодой. Вот и минувший день, 20 марта, не стало исключением, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-7 градусов. И этого оказалось вполне достаточно, в городе обновился рекорд максимальной температуры, который теперь составляет 9.6, что выше предыдущего на 0.6 градуса тридцатилетней давности.



Но уже в воскресенье погода на Средней Волге изменится. С севера опускается холодный атмосферный фронт, а с запада усилится натиск антициклона. В воскресенье в правобережье Среднего Поволжья осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные осадки, разыграется метель при северном, северо-восточном ветре 15-20 м/с, налипание мокрого снега, а левобережье осадки небольшие и местами. Ночью подморозит до -4..-9, днем от -3 до +3 градусов, на юге Саратовской области до +8. / meteonovosti.ru /



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