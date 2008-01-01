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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:10 Воскресенье, 22 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием обширного скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -2..+3 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 35%.



В столичном регионе прохладно, начнется быстрый рост атмосферного давления. Содержание кислорода в приземном слое воздуха и влажность в пределах нормальных значений.



Еще в древности о влиянии смены сезонов года и погоды на развитие болезни писали в своих наблюдениях Гиппократ, Парацельс, Петерсен, объясняя, как устранить эти влияния. Сегодня научно доказано, что повышенная метеочувствительность и связанные с ней проблемы наблюдаются почти у каждого третьего взрослого человека. Быстрые изменения атмосферных процессов и перепады давления - серьезное испытание для гипертоников, людей, перенесших сосудистые нарушения, страдающих приступами стенокардии, мигрени. Изменения температуры и ветер усиливают боли в суставах и могут провоцировать приступы бронхиальной астмы. Даже не смотря на то, что чаще выглядывает солнце и пробуждается природа, у многих, иногда даже не метеозависимых людей, преобладают симптомы ухудшения самочувствия и настроения, снижение активности и депрессивные реакции. Но еще раз хотим подчеркнуть, что метеочувствительность - не болезнь, а реакция ослабленного или детренированного организма, для которого внешние погодные условия становятся нагрузкой.



Для улучшения общего самочувствия, чтобы снизить зависимость от погоды, нужно всеми доступными методами повышать защитные силы, укреплять иммунитет, следить за своим здоровьем и выполнять все рекомендации врачей.



Геомагнитный фон 22 марта прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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