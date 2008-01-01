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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:12 Воскресенье, 22 марта

  22 марта в народном календаре отмечено как "Сороки, сорок мучеников". На Сороки день с ночью меряются. Зима кончается, весна начинается. Сорок мучеников - сорок утренников (предстоит еще сорок заморозков).

И действительно на предстоящей неделе по ночам воздух в Москве будет прихватывать легкий морозец. Но до крепких дело не дойдет, как это было в позапрошлом веке, в 1883 году, когда в ранние утренние часы мороз усиливался до -25 градусов. Но и не будет рекордного тепла, которое так и останется за 2014 годом со значением 15.4 градуса.

В послевоенном, 1946 году. 22 марта в Москве выпало 17 мм осадков, что составляет 50% от месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха была выше нормы почти на 2 градуса. Ночь как и день оказались теплыми: 1.3 и 2.5 градуса соответственно. Но погода была облачная и сырая, за сутки выпало 6.6 мм при месячной норме в 34 мм. / meteonovosti.ru /
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