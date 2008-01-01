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Холод в Москву несет северо-восточный ветер

ИА "Метеоновости" / 11:30 Воскресенье, 22 марта



На северо-востоке от московского региона на высотах расположилась обширная ложбина холода. Арктические сухие, но морозные массы воздуха беспрепятственно проникают на центральную часть Восточно-Европейской равнины. Дневной прогрев весеннего солнца не особо улучшает ситуацию, так как ветер достаточно активно перемешивает массы воздуха в пограничном слое атмосферы (от земной поверхности до высоты примерно 1000м).



Северо-восточный перенос сохранится над московским регионом до среды, 25 марта, когда ведущий поток сменит свое направление на западное и столица окажется в центральной части уже прогретого европейского антициклона.



В минувшую ночь температура в Москве понизилась до -7:-5 градусов. К полудню воздух начал прогреваться и в дневные часы его значения будет составлять от -2 до 0 градусов, но усиливающийся ветер в порывах до 12-15 м/с не доставит комфорта москвичам и гостям столицы. / meteonovosti.ru /



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