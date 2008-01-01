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Новости погоды


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На Черноземье разыгралась непогода


ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 22 марта

  Мощное вторжение холодных масс в центральные районы Черноземья на время приостановило приход весны. Из-за температурного контраста высотных воздушных масс, над регионом сформировался молодой циклон, который с ночь на 22 марта начал активное наступление с полным арсеналом атмосферных фронтов.

Еще в субботу в Воронеже в дневные часы при слабом южном ветре температура воздуха прогревалась до +4..+6, но с воскресенья северный ветер, набрав обороты до 15 м/с, понизил температурный фон до отрицательных значений. Сопутствующие метели за одну ночь образовали здесь уже нежданный снежный покров в 3 см.

В дневные часы, 22 марта, непогода продолжит бушевать над южными территориями центральной России. В Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях области прогнозируются снег, метель и порывистый ветер до 19-22 м/с.

В понедельник, 23 марта, здесь все так же ветрено и снежно, температура воздуха ночью еще больше понизиться до -5..-3 и днем здесь не выше -3...-1 градуса.

Во вторник, 24 марта, в тыловой части циклона с северным ветром температура продолжит держаться в районе -6..-4, но к вечеру ситуация начнет меняться и температурный фон вернется к нормальным суточным значениям марта, которые для Воронежа составляют -1 градус.

А с середины недели ласковый антициклон вернет солнечные и теплые дни на просторы Черноземья, тем самым предоставив возможность смело открывать сезон земледельных работ на дачах и огородах. / meteonovosti.ru /
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