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Новости погоды


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Норвегия в центре высокого давления


ИА "Метеоновости" / 13:25 Воскресенье, 22 марта

  Всю прошедшую зиму и текущую весну Норвегии не давали продыху атлантические вихри. Они не обходили страну своим вниманиям, неся ветра и ненастья, при преимущественно пониженном фоне атмосферного давления. При этом снежного покрова в Норвегии за всю зиму так и не образовалось, что оказалось рекордом за весь ряд 83-летних метеонаблюдений. В стране были переписаны и многие температурные рекорды зимы, которая стала аномально теплой для многих регионов северных широт нашего полушария.

Со второй декады марта над западной Скандинавией погода взяла курс на повышение фона атмосферного давления, и обширный антициклон установил господство над Северной Европой. С каждым днем увеличиваясь в своих значениях, в воскресенье, 22 марта, центр его обосновался в столичном Осло. Здесь пик его значения достиг 1039 гПа или 779 мм рт ст, что существенно выше нормы.

Уже в понедельник, 23 марта центр высокого давления начнет смещаться в более умеренные широты, чтобы к середине недели достичь центральных регионов России. Норвегия окажется на северной периферии антициклона. При переменной облачности осадков здесь не предвидется до конца рабочей недели, а вот ветер усилится, и порывы его до середины недели будут достигать 10-15 м/с. Но южный ветер у земли и западный на высотах с Атлантики, принесут потепление, и среднесуточная температура вновь будет превышать многолетнюю норму марта (+0,9 градуса) на 3-5 значений / meteonovosti.ru /
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