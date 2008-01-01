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Новости погоды


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Циклоны не покидают северное побережье России


ИА "Метеоновости" / 14:26 Воскресенье, 22 марта

  В то время, как арктический воздух своим "языком холода" стремиться проникнуть вглубь европейской части России, атлантические циклоны, потесненные высоким фоном давления в более северные широты, не собираются сдавать свои позиции и сбавлять темп.

Очередной мощный и хорошо развитый по высоте вихрь добрался до акватории Баренцова моря и своим присутствием уже начинает портить погоду в Ненецком автономном округе, на Новой земле, полуострове Ямал и на севере республике Коми. В ночь на 23 марта непогода придет в эти регионы с усилением юго-западного ветра до 15-18 м/с, снегом и метелью.

Так в Воркуте на смену умеренным морозам грядет потепление до -5..-0 градусов. Спутниками ненастья станут гололед, снежные заряды, ухудшающие видимость на дорогах до 500-1000 м, и порывистый ветер до 20 м/с. Подрастет и снежный покров. На сегодняшний в этом северном регионе он в среднем составляет 110-120 см. Активный циклон обещает пополнить и так уже избыточную месячную сумму осадков (с начала марта в Воркуте выпало 235 % от среднемноголетней нормы).

Непогода продержится здесь всю предстоящую рабочую неделю, к выходным ветер ослабеет и развернется на северо-западный и температура воздуха вновь понизится до -12..-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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