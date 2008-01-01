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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:18 Понедельник, 23 марта



Скандинавский антициклон продолжит определять погоду в Москве и Подмосковье. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 764 мм рт ст. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области -1..+4 градуса. Сохранится северо-восточный ветер, который подует со скоростью 5-10 м/с, а местами его порывы составят 15 м/с. Относительная влажность воздуха около 30%.



В столичном мегаполисе ожидается ясная, прохладная погода, на фоне повышенного атмосферного давления.



Организм человека обладает широкими возможностями приспособления и в том числе, к таким резким, порой аномальным перепадам метеорологических параметров. При слабости адаптации, снижении защитных механизмов, хроническом переутомлении, могут развиваться так называемые метеопатические расстройства с типичными симптомами заболеваний (сердечно-сосудистых, суставных, бронхо-легочных, эндокринных, расстройств нервной системы и др.), а также перепады настроения, тревога или депрессия, упадок сил, бессонница или сонливость, снижение умственной и физической работоспособности. Чаще всего эти симптомы и состояния отмечаются в переходные сезоны года и требуют большего внимания к своему здоровью именно в эти периоды. Следует использовать лекарственную терапию, рекомендованную врачом, общеукрепляющие и закаливающие методы. / meteonovosti.ru /



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