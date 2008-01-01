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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:46 Понедельник, 23 марта

  23 марта во всем мире празднуется Всемирный день метеорологии. В этот день все работники "кухни погоды", независимо от стран и национальностей, поздравляют друг друга с профессиональным праздником.

Ну а погода нередко преподносит сюрпризы, что вполне характерно для такого капризного месяца, как март в средней полосе! В 1990 году этот день в Москве сделали памятным для синоптиков гроза и раскаты грома. В 2014 году погода порадовала москвичей и гостей столицы экстремальным теплом, температура повысилась до +14,6 градусов, что стало суточным рекордом тепла для 23 марта. Пока этот рекорд температуры не превзойден, и сегодня погода не будет пытаться изменить эту ситуацию. А в 1952 году эти сутки удивили морозами под утро до - 27,1 градусов.

В минувшем 2019 году, начиная с 23 марта, высота сугробов начала уменьшаться по 1 см за сутки, ведь среднесуточные значения уже были только положительные, максимальная температура 23 марта прошлого года составила +5,2 градуса.

В нынешнем 2020 году 23 марта солнышко продолжит радовать своим сиянием, ветер будет стихать. Температура днем после холодных выходных немного повысится. / meteonovosti.ru /
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