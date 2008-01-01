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Новости погоды


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В Крыму ветрено, пасмурно и прохладно


ИА "Метеоновости" / 11:18 Понедельник, 23 марта

  На юг Европы стал заметно наступать, а вернее-оседать холодный скандинавский антициклон. Его отрог распространил в прошедшую ночь свое влияние и на Черное море, что привело к усилению ветра северо-восточного направления в Крыму в порывах под утро 23 марта до 10-13 м/с.

Ветер продолжит разгоняться: перепады давления над северной половиной Черного моря и Азовским морем увеличиваются, потому что с юга, с Турции подпирает область пониженного давления, антициклон встречает сопротивление.

В течение предстоящих суток ветер северо-восточных, самых холодных и неприятных для Крыма направлений местами усилится до 15 -20 м/с, в последующие сутки может разогнаться кое-где и до штормовых значений, до 25 м/с.

Крымские горы не уберегут самые благодатные уголки Южного побережья Крыма, там также вплоть до 25 марта резкий холодный северо-восточный ветер. Вдобавок над Крымским полуостровом зависнет на несколько суток малоподвижный атмосферный фронт, поэтому погода будет преобладать облачная, с небольшими дождями. Температура в пределах +5..+10 градусов, повышаться она начнет 25 марта.

Средний за сутки температурный фон ожидается 23 и 24 марта на 1-2 градуса ниже характерной для этих дней. / meteonovosti.ru /
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