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Новости погоды


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В Санкт-Петербурге всю неделю солнечно и сухо


ИА "Метеоновости" / 12:04 Понедельник, 23 марта

  Вторые выходные подряд зима посещает Северную столицу. Правда, её визиты больше напоминают формальные действия "для галочки" и выражаются в слабоморозной погоде по ночам и небольших отрицательных значениях среднесуточной температуры. О снежном покрове речь вообще не идет. Да и стоит ли уже мечтать о снеге? Во-первых, в права уже вступила астрономическая весна, день стал длиннее ночи. А во-вторых, в третьей декаде марта в Санкт-Петербург обычно приходит весна климатическая - среднесуточная температура становится устойчиво положительной.

На этой неделе вся Европейская часть России постепенно перейдет под влияние обширного антициклона. Центр антициклона находится над Прибалтикой, поэтому северо-западные районы России уже почувствовали его защиту. Антициклон обещает солнечную и сухую погоду, высокое атмосферное давление и ветер от слабого до умеренного. Благодаря активности весеннего солнца температура покажет устойчивый рост. Если в первые дни недели в городе по ночам еще будет подмораживать до -3:-6 градусов, то во второй половине теплее - около нуля, а дневная температура от +2:+5 в начале недели к выходным повысится до +10. / meteonovosti.ru /
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