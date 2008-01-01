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В Ростовской области образовался снежный покров
ИА "Метеоновости" / 12:07 Понедельник, 23 марта
Над Ростовской областью еще в воскресенье на атмосферном фронте в зоне значительных контрастов основных метеопараметров образовалась очень активная волна, которая стала причиной обильных осадков и даже снегопадов, местами по области отмечались гололедные отложения и отложения мокрого снега.
За минувшую ночь выпало около 5-8 мм осадков. Под утро понедельника в некоторых районах области пошел снег и мокрый снег, временами это был сильный снег, что привело к формированию временного снежного покрова высотой до 1-2 см. А за прошедшие сутки местами выпало до 15 мм осадков.
Активизации участка фронта и выпадению обильных осадков в виде снега поспособствовал заток холодного воздуха с севера, который продолжает прибывать. Северный ветер усиливается местами по области до 10-13 м/с, создавая дополнительный дискомфорт и ощущение пронизывающего холода.
В ближайшие сутки снежный покров сохранится, т.к. температура в понедельник будет колебаться на большей части территории области около 0 градусов, а предстоящей ночью опустится до слабо отрицательных значений, ветер северной четверти может усилиться в порывах до 15-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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