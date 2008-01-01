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В Москве начнет теплеть, осадков не ожидается

ИА "Метеоновости" / 13:24 Понедельник, 23 марта



погоды первой половины марта и похолодания в начале третьей декады ожидается целая неделя стабильности и солнца. Погодой стал заправлять антициклон, который пришел из северной Европы и претендует на звание блокирующего. Атициклон становится малоподвижным и очень устойчивым.



Антициклон на корню заглушит всякую конвекцию и будет размывать все мало-мальски активные фронты над Московским регионом. Такая ситуация обернется солнечной погодой и отсутствием осадков. Периодически будем наблюдать незначительное количество облаков, которые будут мирно проплывать по синему мартовскому небосклону, не имея шансов на развитие в высоту. Большинству жителей и гостей столица такая погода придется по вкусу, но специалисты уже усматривают некоторые минусы такой стабильности. В середине недели стихнет ветер, в антициклоне станут образовываться слои инверсии, все это вкупе станет препятствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха, небо из ярко-голубого начнет становиться белесым, местами будут стелиться по утрам туманы. Несменяемость воздушных масс для такого громадного мегаполиса, как Москва, представляет серьезную опасность с точки зрения экологии.



Одной из основных особенностей стационирования мощного антициклона в центре ЕТР в марте является значительный контраст температуры между ночью и днем. Ночью при ясном небе земная поверхность отдает в атмосферу накопленное за день тепло и от нее начинает заметно выхолаживаться приземный слой воздуха, а днем высокое и яркое мартовское солнце запускает обратный процесс: нагревает земную поверхность в отсутствии мало-мальски значимой облачности и от нее начинается интенсивный прогрев приземного слоя воздуха.



Такая картина будет наблюдаться уже в ближайшие сутки, в ночь на 24 марта в Москве -2..- 4, по области до -7 градусов, а днем в столице температура повысится до 3..5 градусов, по области до 7 градусов тепла. Местами разница между ночной и дневной температурой будет составлять примерно 10 градусов. В последующие дни суточный ход , т.е. разброс температуры между ночью и днем составит 12..14 градусов. Ночами вплоть до пятницы в Москве будет отмечаться температура от 0 до -3 градусов, по области до -5 градусов, а днем с каждым днем будет становиться теплее, в четверг и пятницу в Москве уже 9..11 градусов тепла, по области от 6 до 11 градусов. / meteonovosti.ru /



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