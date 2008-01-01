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Новости погоды


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Юг Воронежской области в снегу


ИА "Метеоновости" / 14:27 Понедельник, 23 марта

  Воронежская область, а особенно ее южные районы, оказалась в двойной осаде. С севера опускался холодный атмосферный фронт, а с юго-запада ему на встречу выходил активный южный циклон. Их взаимодействие на юге области завершилась снегопадами и обильными осадками. Местами за минувшие сутки в южных районах выпало до 15 мм осадков, начинались они в воскресенье днем в виде дождя, а ближе к ночи перешли в мокрый снег и снег, победил арктический холод.

Активный атмосферный процесс сопровождался усилением северо-восточного ветра в порывах до 12-14 м/с, местами отмечались отложения мокрого снега. Местами на юге и юго-востоке области образовался временный снежный покров высотой от 1 до 4 см.

Во вторник по области уже без осадков, небесная канцелярия перемещает свой удар на Поволжье, под утро 24 марта по области температура упадет до -3..-8 градусов, местами морозы окрепнут до -10..-13 градусов. Холодные ночи будут отмечаться в Воронежской области и 25 марта, днем в среду температура повысится до 5..10 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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