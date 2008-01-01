

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 23 марта



Погоду в столичной области будет определять юго-восточная часть антициклона с центром над Литвой. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1.. +1 градуса, по области -2..+1 Ветер северо-западный, 6-11/с. Относительная влажность воздуха около 35%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



