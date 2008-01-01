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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 23 марта

  Погоду в столичной области будет определять юго-восточная часть антициклона с центром над Литвой. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1.. +1 градуса, по области -2..+1 Ветер северо-западный, 6-11/с. Относительная влажность воздуха около 35%. / meteonovosti.ru /
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+42
Нджамена		 -32
Саскылах

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Дасянь

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