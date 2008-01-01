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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Вторник, 24 марта



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области 2..7 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 763 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.



В столичном регионе сохранится прохладная погода на фоне высокого атмосферного давления, кислородный режим и влажность в пределах нормальных значений. Не смотря на то, что в природе все больше чувствуется весна, могут чаще отмечаться боли в суставах, "чугунная" голова, а артериальное давление в течение дня то резко подскакивает, то понижается, труднее становиться просыпаться утром, повышается утомляемость и настроение не весеннее. Причина - скорее всего повышенная метеочувствительность и связанные с ней нарушения вегетативной нервной системы, которая обеспечивает саморегуляцию внутренних процессов и реакций организма, снижение механизмов эндокринной регуляции (недостаток солнечного света снижает активность гормона счастья - серотонина). Рекомендации все те же: рациональная организация режима труда и отдыха, питания, сна. Необходимо свести к минимуму негативные и стрессовые ситуации. Специалисты рекомендуют прием растительных адаптогенов, контрастный душ утром, а вечером общая ванна с ароматическими добавками, с морской солью, хвойным экстрактом, принимать которые желательно за 1,5-2 часа до сна. / meteonovosti.ru /



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