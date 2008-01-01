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Новости погоды


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Сильные снегопады парализовали Среднее Поволжье


ИА "Метеоновости" / 09:46 Вторник, 24 марта

  Зима вернулась на улицы городов и поселков Самарской области. С утра понедельника Самара и многие другие города области парализованы из-за сильного снегопада. Циклон с юго-запада и его атмосферный фронт в понедельник буквально застряли над Средней Волгой. Мощная шапка облачности согласно фотографиям с метеорологических спутников, отмечалась как раз над Средним Поволжьем.

Снегопады начались в Самарской и Саратовской областях еще в первой половине дня воскресенья. Местами к утру 23 марта выпало более 20 мм осадков. Образовались свежие сугробы высотой 12-17 см. В Самарской области снегопад продолжался до вечера понедельника.

Утром 23 марта активный атмосферный фронт южного циклона дотянулся и до Ульяновской области. Снег в Ульяновской области падал целые сутки, до утра 24 марта. Отмечались продолжительные метели, местами сильный снег и сильный порывистый ветер северо-восточного направления в порывах до 15-20 м/с. Южный циклон разошелся не на шутку. / meteonovosti.ru /
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