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Снегопады и понижение температуры на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 11:05 Вторник, 24 марта



Активный циклонический вихрь, пройдясь по северным районам Сибири, в минувшие сутки накрыл ненастной зоной западные районы Якутии. Снег начался в понедельник, продолжался весь день и сохранился в ночь на вторник, на западе Якутии местами выпало до 11 мм осадков, разыгралась метель. Еще один циклон, не менее активный, поднимаясь с юга, приблизился к югу Камчатского края. Здесь отмечались сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Суммарное количество осадков местами составило до 24 мм. При ветре до 24 м/с бушевала метель.



Сегодня и в ближайшие сутки якутский циклон продолжит кружить над западными районам Республики, а его атмосферные фронты протянутся далеко на юг, и станут виновниками ухудшения погоды в южных районах, а также в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области. Амурскую область будет пересекать теплый атмосферный фронт, пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до 18-23 м/с, ожидаются гололедные явления. Температурный фон еще останется выше нормы.



В Бурятии прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться снегопадами, метелями, усилением ветра. После чего резко похолодает, температура понизится на 10 градусов и более. Сильный снег, метели, порывистый ветер ожидаются на юге Якутии и в восточной половине Забайкальского края.



Неблагоприятная погода сохранится в Камчатском крае и на севере Курил. / meteonovosti.ru /



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