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Новости погоды
Приволжье остается в плену циклона
ИА "Метеоновости" / 11:24 Вторник, 24 марта
Активный волновой циклон все еще кружит над территорией Приволжского Федерального округа. Атмосферный вихрь имеет южное происхождение и зародился на Балканском полуострове. Теплая и влажная средиземноморская масса в его теплом секторе столкнулась с холодным воздухом северных морей, который вторгся на территорию Европейской России в конце прошедшей недели.
Такой расклад определяет многообразие осадков, которые принес с собой компактный атмосферный вихрь. На его южной периферии они выпадали дождем, на северной - мокрым снегом и снегом, местами сильным. Отмечались и такие неблагоприятные явления, как гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Спутниками циклона был сильный порывистый ветер, местами - метель. Количество выпавших осадков тоже впечатляет. За двое суток в Саратове и Самаре выпало более месячной нормы влаги (39 мм и 43 мм соответственно) и образовался снежный покров высотой 18-20 см. В Самаре 23 марта был перекрыт суточный максимум по осадкам. За сутки выпало 24 мм, а прежний максимум 10 мм принадлежал 2019 году.
Циклон слабеет, но под его влиянием Приволжье будет находится примерно еще сутки. За это время атмосферный вихрь постепенно растратит всю свою энергию и заполнится. / meteonovosti.ru /
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