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Март 2020 года в Москве претендует на рекорд

ИА "Метеоновости" / 11:40 Вторник, 24 марта



погода первого весеннего месяца в Москве еще сохраняет зимние черты. Но в текущем году март с первых дней уверенно шел на рекорд. Первая декада месяца оказалась теплее обычной на 8,7 градусов. Три дня подряд, 7, 8 и 9 марта дневная температура устанавливала новые суточные рекорды, превышая +10 градусов.



Вторая декада умерила пыл, но и тогда средняя температура оказалась на 5.1 градуса выше средних многолетних значений. Похолодание, нагрянувшее на столичный регион в минувшее воскресенье, незначительно уменьшило сумму накопленного тепла. И на 24 марта средняя температура превышает норму на 6,4 градуса.



По предварительным данным, марту 2020 года может оказаться близким к рекорду. Самым теплым первенец весны отмечался в 2007 году, когда средняя температура месяца была +4.4 градуса, что на 6.6 градусов выше нормы. Поэтому, учитывая теплую погоду, которую синоптики прогнозируют до конца месяца, нынешний март еще поборется за первенство.



За весь ряд метеорологических наблюдений с 1879 года март чаще всего был холодным. Но за последние 20 лет первенец весны заметно потеплел. Лишь четыре раза средняя месячная температура оказалась на 1-4 градуса ниже нормы, еще четыре раза март соответствовал сезону. А в 12 годах он порадовал москвичей ранним теплом. / meteonovosti.ru /



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