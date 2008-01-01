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Новости погоды


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Аномальное тепло на Чукотке и в Прибайкалье


ИА "Метеоновости" / 12:17 Вторник, 24 марта

  Наибольшее превышение среднесуточной температуры воздуха от нормы в прошедшие сутки отмечалось на северо-востоке России: в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Положительная аномалия температуры на этой территории составила 12-16 градусов. Несмотря на то, что метеорологических станций здесь не густо, некоторые из них зарегистрировали суточный рекорд. Так, в поселке Омолон (Чукотский а.о.) температура повысилась до +1.0 градуса, что на 0.3 градуса выше рекорда 1967 года.

Меньшие по величине положительные аномалии отмечались на юге Дальневосточного округа: в Бурятии и Забайкальском крае. Температура превысила норму на 8-10 градусов. Но и здесь не обошлось без температурных рекордов.

В поселке Багдарин (Бурятия) 23 марта зарегистрировано +13.3 (предыдущий рекорд, +10.6, отмечался в 2014 году). В Чите, столице Забайкальского края, максимальная температура составила +17.2 градуса, оставив предыдущий рекорд, +14.0, в 1940 году.

И это не полный список городов-рекордсменов. / meteonovosti.ru /
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