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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 24 марта

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода без осадков, но ветрено, местами порывы северного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,7..2,6 градуса; Северном 1,3..2,3 градуса, Северо-восточном 1,4..2,2 градуса, Восточном 0,9..2,4 градуса, Юго-восточном 1,3..2,5 градуса, Южном 0,6..1,5 градуса, Юго-западном 0,7..2,1 градуса, Западном 1,1..2,4 градуса, Северо-западном 1,6..2,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 1,2..1,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 2,4..6,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 1,2..1,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,2..3,0 градуса, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+2
Вт.
24 мар.
+2
Ср.
25 мар.
+7
Чт.
26 мар.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Нджамена		 -27
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Ларнака

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