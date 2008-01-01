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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 24 марта



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода без осадков, но ветрено, местами порывы северного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,7..2,6 градуса; Северном 1,3..2,3 градуса, Северо-восточном 1,4..2,2 градуса, Восточном 0,9..2,4 градуса, Юго-восточном 1,3..2,5 градуса, Южном 0,6..1,5 градуса, Юго-западном 0,7..2,1 градуса, Западном 1,1..2,4 градуса, Северо-западном 1,6..2,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,2..1,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 2,4..6,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,2..1,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,2..3,0 градуса, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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