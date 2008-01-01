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Новости погоды


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Пляжный курорт открывать рано


ИА "Метеоновости" / 13:30 Вторник, 24 марта

  Погода первой половины марта на Европейском юге подарила надежду на скорое открытие курортного сезона. Дневная температура повышалась да +20, а в районе Сочи и до +25 градусов. К концу первой декады среднесуточная температура превышала норму на 9-14 градусов. Но к середине месяца похолодало, дневная температура даже не достигала десятиградусной отметки, а в ночные часы в Крым и Краснодарский край вернулись заморозки.

Заморозки в Краснодарском крае отмечались и минувшей ночью.

В ближайшие сутки существенных осадков в южных районах не ожидается, но погода будет ветреной. В Краснодарском крае ветер усилится до 20 м/с (на черноморском побережье в районе Анапа-Геленджик порывы достигнут 20-25 м/с. в Новороссийске ночью до 32 м/с, днем 22-27 м/с).

Сохранится местами угроза ночных заморозков, днем на черноморском побережье +10,+15, в районе Сочи до +19 градусов.

Температура воды в Крыму и на севере Черноморского побережья Краснодарского края 8-9 градусов, в районе Сочи 10-11 градусов. / meteonovosti.ru /
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