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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:58 Среда, 25 марта

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 6..11 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 760 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.

В Москве и Подмосковье сохранится высокий фон атмосферного давления. Он и останется главным биотропным погодным фактором для метеочувствительных людей. Наиболее уязвимы при таком высоком давлении лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями и перенесшие различные сосудистые нарушения, с вегето-сосудистой дистонией, артериальной гипертензией, гипотонией, склонные к вегетативным расстройствам.

Прием рекомендованных врачом лекарств, поддерживающая терапия помогут ослабить симптомы ухудшения самочувствия.

Геомагнитный фон 25 марта прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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