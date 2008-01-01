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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:45 Среда, 25 марта

  Большинство дней первого весеннего месяца остались позади, и температура воздуха в Москве значительно опережает норму. Даже похолодание, случившееся в столице в минувшее воскресенье, намного не уменьшило сумму накопленного тепла. Еще случаются ночью слабые морозцы, как это было минувшей ночью, но уже днем температура уверенно повышается до положительных величин, а ее среднесуточное значение остается выше нормы на 3 градуса.

За многолетний ряд наблюдений в это время еще случались и двадцатиградусные морозы. Так, в 1952 году под утро морозы усилились до -21.9 градусов, что стало рекордом для 15 марта.

Полной противоположностью отличилась погода в этот день в 2014 году. В дневные часы воздух прогрелся почти до +20 градусов, остановившись у отметки +19.7. И это значение стало не только суточным рекордом, но и абсолютным рекордом марта. Теплее в первом весеннем месяце ни разу не случалось.

Сильный снегопад накрыл столицу в далеком 1913 году. На город выпало 11.5 мм осадков, что также стало рекордом для этого дня.

В прошлом году погода была аналогичной сегодняшней. Под утро подморозило до -1.2 градусов, днем температура повысилась до +7.3 градусов. Существенных осадков не отмечалось, но снег еще лежал, его высота составляла около 8 см. / meteonovosti.ru /
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