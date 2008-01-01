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Новости погоды


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На Курильских островах снова неспокойно


ИА "Метеоновости" / 11:28 Среда, 25 марта

  Южный циклон, перемещавшийся вдоль Курильской гряды, принес на острова снегопады и метели в сопровождении порывистого ветра. Атмосферные фронты пересекали Курильские острова, добирались и до Камчатки. На юге Камчатского полуострова, где сильные ветра - не редкость, порывы достигали 26 м/с. На Курильских островах, особенно на севере, ветер был не таким сильным, до 18-23 м/с в порывах, поднимались метели. Зато осадков очень много. В ночь с 24 на 25 марта в виде дождя и снега выпало до 20 мм небесной влаги. И южный циклон, помимо осадков, принес еще и очень теплый воздух. 24 марта не устоял температурный рекорд. В Северо-Курильске воздух прогрелся до +3,3 градуса. Прежний рекорд, +3,2 градуса, остался в 1992 году.

26 марта циклонический вихрь, портивший погоду на севере Курильской гряды, отправится в Берингово море. А на Курильских островах станет хозяйничать новый южный циклон. Пройдет небольшой, в ночные часы умеренный снег, ветер в порывах достигнет 20-25 м/с, на севере порывы 10-13 м/с. Температура воздуха в течение суток от -3 до +2 градусов. / meteonovosti.ru /
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