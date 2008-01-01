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В Симферополе выпал снег, Новороссийск терзает бора

ИА "Метеоновости" / 11:44 Среда, 25 марта



погода отмечается на юге Европейской России. Виновник - скандинавский антициклон, наконец-то "почтивший своим вниманием" территорию Европейской России. За всю прошедшую зиму эта область высокого давления распространялась на ЕТР едва ли пару раз - уж слишком активными были атлантические циклоны.



Медленно перемещаясь на юг, антициклон встречает сопротивление области низкого давления над Черным морем. Результатом этих "противоречий" становится сильный порывистый ветер. Как правило, самые сильные ветра отмечаются в районах со сложной орографией - в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Кроме того, по восточной периферии антициклона на юг распространяется холодная воздушная масса, ночью в Крыму и Краснодарском крае местами отмечаются заморозки (до -1 градуса).



В ночь на вторник в Симферополе зарядил мокрый снег и образовался снежный покров высотой 5 см. Порывы северо-восточного ветра достигали 19 м/с, и это при заморозках ночью и температуре днем не более +2 градусов! Конечно, по ощущениям было очень холодно. Похожие условия наблюдались в Керчи и Черноморском, разве что температура была повыше и обошлось без снега. До 16-19 м/с разгонялся ветер в Анапе и Геленджике. Но больше всего страдают от ветра жители Новороссийска, где снова разыгралась бора, 24 марта порывы ветра достигали почти ураганной силы - 31 м/с.



По прогнозам, сильный порывистый ветер на юге России сохранится до окончания недели. / meteonovosti.ru /



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