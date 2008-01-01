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Новости погоды


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Циклон на Кольском полуострове показывает характер


ИА "Метеоновости" / 13:22 Среда, 25 марта

  Обширный циклонический вихрь с Северной Атлантики, продолжает поставлять в северные районы ЕТР очень теплый воздух. Температура не рекордно высокая, но выше привычных значений на 5-7 градусов. Центр циклона располагался над Шпицбергеном, атмосферные фронты разгуливали по побережью. 24 и ночью 25 марта на побережье Мурманской области ветер в порывах достигал 26 м/с, а в Архангельской области отмечалась продолжительная метель при ветре в порывах до 18-23 м/с.

26 марта циклонический вихрь сместится на восток. Погода немного улучшится, облаков и осадков станет меньше, ветер ослабеет. В Архангельской области местами небольшие осадки, ночью около нуля, днем +1..+6 градусов. Ветер 7-12 м/с. В Мурманской области местами небольшой снег, мокрый снег, порывы ветре 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0..-5, днем 0..+5 градусов, на дорогах гололедица, местами сильная. / meteonovosti.ru /
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