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Теплый воздух добрался до Чукотки

ИА "Метеоновости" / 13:42 Среда, 25 марта



Аномально теплая погода установилась на Чукотке. Температура воздуха превышает привычные значения на 16-18 градусов. Теплый воздух проникает на полуостров с южными циклонами. Вихри несут на полуостров не только осадки и порывистый ветер. 24 марта в регионе были обновлены многолетние температурные максимумы. В Марково термометры показали +1,8 градуса, на градус выше рекорда, зафиксированного в 1967 году. До 0,7 градуса прогрелся воздух в Омолоне. В Анадыре было -0,6 градуса. В Илирнее -1,9 градуса. На мысе Биллингса максимальная температура составила -2,5 градуса, предыдущий рекорд, -3,6 градуса, остался в 2004 году.



26 марта влияние циклонического вихря на Чукотке сохранится, не за горами очередные рекорды. Днем термометры покажут -10..-15 градусов, в континентальных районах будет подмораживать до -20, а на востоке по-прежнему тепло, 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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