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На юге Якутии погода портится

ИА "Метеоновости" / 14:17 Среда, 25 марта



В ближайшие дни погодные условия на юге Якутии будет определять активный циклонический вихрь, который переберется из Забайкалья, и его атмосферные фронты. А где фронты, там осадки и порывистый ветер. 26 марта в Якутии пройдет снег от небольшого до умеренного, на юге и в центральных районах местами сильный снег, на юге в ночные часы очень сильный снег. Ветер в порывах усилится до 17-22 м/с, поднимется метель. Температура воздуха в дневные часы -8..-13 градусов, на востоке -4..+1, на севере и северо-западе -15..-20 градусов. / meteonovosti.ru /



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