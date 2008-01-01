Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
25 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Якутии погода портится


ИА "Метеоновости" / 14:17 Среда, 25 марта

  В ближайшие дни погодные условия на юге Якутии будет определять активный циклонический вихрь, который переберется из Забайкалья, и его атмосферные фронты. А где фронты, там осадки и порывистый ветер. 26 марта в Якутии пройдет снег от небольшого до умеренного, на юге и в центральных районах местами сильный снег, на юге в ночные часы очень сильный снег. Ветер в порывах усилится до 17-22 м/с, поднимется метель. Температура воздуха в дневные часы -8..-13 градусов, на востоке -4..+1, на севере и северо-западе -15..-20 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+12
Чт.
26 мар.
+10
Пт.
27 мар.
+11
Сб.
28 мар.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Мунду		 -30
Батагай-Алыта

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Киллин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100