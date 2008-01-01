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Сильные заморозки ожидаются в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 14:59 Среда, 25 марта



Антициклон, пожаловавший в центральные и южные районы ЕТР, не так прост, как кажется. В среднюю полосу он принес очень теплый воздух. Но если днем очень тепло, то в ночные часы температура воздуха понижается до отрицательных значений. А на юге антициклон проявляет себя сильными ветрами на побережье Черного моря и заморозками в континентальных районах. Заморозки в это время опасны для цветущих деревьев, также мороз способен погубить посевы. Ночью 25 марта заморозки до -1 градуса отмечались в Краснодарском крае. В Калмыкии и в Ростовской области до -2 градусов. А в Ставропольском крае до 4 градусов. В ночь на 26 марта при ясном небе воздух остынет до -1..-5 градусов в Краснодарском крае, на юге Ростовской области и в Адыгее. Лишь на юго-восточных предгорьях и в районе Сочи заморозков не ожидается.



26 марта в условиях антициклона при облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Порывистый ветер будет дуть со скоростью 17-22 м/с, в районе Анапа-Геленджик порывы достигнут 25-30 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1..+4 градуса, местами заморозки до -5. Днем +8..+13, местами до +17 градусов. На черноморском побережье ночью +3..+8, днем +7..+12, в районе Сочи до 19 градусов. / meteonovosti.ru /



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