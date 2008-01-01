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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:59 Четверг, 26 марта



Предстоящим днём, благодаря устойчивому антициклону, в столичном мегаполисе будет сухо и солнечно. Максимальная температура воздуха в дневные часы составит 11:13 градусов в Москве и 8..13 - по области. Ветер западного направления 3-8 м/с. Содержание кислорода в пределах нормы, атмосферное давление останется очень высоким - выше нормальных значений на 10-13 единиц.



Высокое атмосферное давление, как для метеозависимых, так и не метеочувствительных людей, особенно склонных к спастическим реакциям, с нарушениями сердечного ритма, с частыми приступами стенокардии, мигрени, вегетососудистой дистонией, может стать провоцирующим фактором и вызвать симптомы недомогания. Желательно контролировать артериальное давление, не допускать его резких скачков и вовремя принимать лекарства рекомендованные врачом.



Геомагнитный фон 26 марта прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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