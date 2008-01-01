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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:51 Четверг, 26 марта



Март в нынешнем году выдался очень теплым, больше похожим на апрель. Разумеется, март очень капризен, поэтому случались в этом месяцы и снегопады, и морозы, но средняя температура марта превышает привычные значения на 3 градуса. Морозы, случившиеся на прошлой неделе, не идут ни в какое сравнение с лютыми морозами, сковавшими столицу утром 26 марта 1918 года. Воздух выхолодился до -20,3 градуса. Впрочем, нынешним теплым дням до рекордно теплых тоже очень далеко. Ведь сегодня днем термометры покажут +9..+11 градусов, а рекорд, зафиксированный в 1973 году, составляет 15,1 градуса. Сильными осадками запомнился день в 1951 году, когда в виде снега, мокрого снега и дождя на московскую землю выпало до 11,8 мм небесной влаги.



В прошлом году погода была аналогичной сегодняшней. Под утро подморозило до -1.2 градусов, днем температура повысилась до +7.8 градуса. Существенных осадков не отмечалось, но снег еще лежал, его высота уменьшилась до 7 см. / meteonovosti.ru /



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