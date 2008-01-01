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Новости погоды


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Санкт-Петербург: в конце выходных вернется зима


ИА "Метеоновости" / 10:36 Четверг, 26 марта

  Скандинавский антициклон, под куполом которого находится большая часть Европейской территории России, переместился на юг, его центр пока находится над Беларусью. Воздушные массы в циркуляции антициклона распределились следующим образом: юго-западная периферия является холодной, северо-восточная - теплой. Таким образом, в Восточной и Центральной Европе заметно прохладнее, чем в северо-западных и центральных областях России.

Следствием солнечной погоды и адвекция тепла стали рекорды максимальной температуры в Карелии, Ленинградской, Вологодской, Тверской областях. 25 марта в Санкт-Петербурге температура повысилась до +12,5 градуса, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного более чем полвека назад (в 1968 году).

Однако март еще не исчерпал запас сюрпризов. До выходных северо-западные районы России останутся под влиянием уходящего на восток бывшего скандинавского антициклона. В Северной столице сохранится погода без осадков, температура ночью +1..+3, днем до +8..+11, ветер юго-западный, от слабого до умеренного. Но в конце выходных в западной части европейской территории начнется смена антициклонов. В Санкт-Петербурге пройдут небольшие осадки (дождь с переходом в снег). Резко похолодает, в ночь с 29 на 30 марта температура понизится до -4..-6, днем 30 марта около нуля. На несколько дней на берега Невы вернется мягкая зима. / meteonovosti.ru /
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