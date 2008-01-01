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Погода в Москве готовится к 1 апреля

ИА "Метеоновости" / 10:58 Четверг, 26 марта



Первоапрельские сюрпризы погода преподносила нам не раз. То теплом обрадует, то дождем. А бывало, и снегом засыплет. Например, в 2013 году к 1 апреля снега намело до 70 см. Дождь прошел в столице в 1961 году, выпало до 4,4 мм осадков. А в 1967 году прошел сильный снег, выпало до 15,4 мм небесной влаги, после такого снегопада сугробы вырастают примерно на 15 см. Высокие сугробы, выше 40 см, лежали на улицах города к 1 апреля 1994 года (62 см), и в 2018 году (42 см). В нынешнем году снега на улицах города не осталось, но погода готовит сюрприз: к 31 марта ожидается существенное похолодание, пройдет снег, возможно, образуется даже временный снежный покров, который очень быстро растает. 31 марта ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой снег. В ночные часы термометры покажут 0..-5 градусов, днем от -3 до +2 градусов. При северо-западном ветре будет казаться, что на улице прохладнее. Утром 1 апреля на улицах можно будет наблюдать снежный покров. А уже 2 апреля температура начнет повышаться. Апрельское солнце не оставит снегу ни малейшего шанса. / meteonovosti.ru /



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