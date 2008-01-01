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Небывалое тепло пришло на Камчатку

ИА "Метеоновости" / 11:33 Четверг, 26 марта



Южный циклон продолжает портить погоду на Камчатке. Который день на полуострове сохраняется ненастная и ветреная погода, ветер в порывах усиливается до 20 м/с и выше, особенно на юге и на восточном побережье. На юге 25 и ночью 26 марта порывы достигали 22-27 м/с. Но столь сильные ветра - частые гости на мысах. Хотя южный циклон нашел, чем удивить: принес очень теплый воздух. Среднесуточная температура была выше нормы на 10 и более градусов. Не устояли многолетние рекорды. На острове Беринга термометры показали +2,7 градуса. Незначительно, хотя и выше рекорда, установленного в 1927 году, когда воздух прогрелся до 2,6 градуса. Еще один рекордсмен - Начики, температура воздуха днем +4,1 градуса, а не так давно, в 2017 году, было +3,8 градусов. В Эссо воздух прогрелся до 8,4 градуса, тогда как ранее, в 1975 году, было 7,3 градуса. Но самая высокая температура зафиксирована в Соболево. +11,5 градуса показали термометры в середине дня. Это на 3 градуса выше рекордного значения, установленного в 2008 году. 27 марта на Камчатке при облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие осадки, ветер в порывах до15-20 м/с, температура 0..+5 градусов, при прояснении до +11, не за горами очередные максимумы. / meteonovosti.ru /



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