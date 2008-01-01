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Новости погоды
Какими будут выходные в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 26 марта
Подходит к концу самый нестабильный весенний месяц - март. В марте бывает всякое: как апрельское тепло и дожди, так и февральская стужа со снегопадами и метелями. В нынешнем году погода готовит сюрприз.
Обширный антициклон, занявший среднюю полосу и юг ЕТР, оберегает вверенные земли от облаков и осадков, да и температура воздуха постепенно повышается и снова опережает график на 5-6 градусов.
В пятницу, 27 марта, при переменной облачности осадков не ожидается, ветер слабый. Температура воздуха в ночные часы 0..+2 градуса, местами до -1, днем термометры покажут 11..13 градусов. По области ночью -3..+2, днем от 8 до 13 градусов.
Такая же погода сохранится и в субботу, 28 марта. По-прежнему переменная облачность, без осадков, ночью +1..+3, по области -1..+4 градуса, днем +11..+13, по области 8..13 тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, из-за чего будет казаться, что не так тепло.
Завершится неделя небольшим дождем. 29 марта станет ощущаться влияние циклонического вихря. Ночью осадков не ожидается, температура воздуха +3..+5 градусов, по области до +6, днем местами небольшой дождь, 10..12 градусов, по области 8..13. Ветер южный 3-8 м/с.
С начала недели начнет холодать, а закончится март легким морозцем и небольшим снегом. / meteonovosti.ru /
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