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Новости погоды


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Циклон щедро посыпал снегом Забайкалье


ИА "Метеоновости" / 12:59 Четверг, 26 марта

  Циклонический вихрь, круживший над Иркутской области, начал перемещаться на восток. 25 марта в тыловой его части оказались Забайкальский край и Бурятия. Атмосферные фронты этого циклона постарались на славу. 25 и ночью 26 марта в Иркутской области бушевал порывистый ветер, усиливаясь до 22-27 м/с. А Бурятии циклон проявил себя снегом и метелью при ветре до 22 м/с. Забайкальском краю достались и метели, и сильные снегопады. Ветер в порывах достигал 17-22 м/с, а снега выпало очень много, до 14 мм в пересчете на воду. Следует отметить, что столь сильный снегопад способствует росту сугробов на 13-15 см.

27 марта атмосферное давление в Забайкалье начнет расти, антициклон распространит влияние на Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край. Но без осадков не обойдется. В Забайкальском крае осадков не ожидается, порывы ветра до 13-18 м/с. В Бурятии местами небольшой, на севере умеренный снег. Преобладающая температура +2..+7, местами -1..-6. / meteonovosti.ru /
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