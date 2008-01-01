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На юге Якутии сугробы растут

ИА "Метеоновости" / 13:19 Четверг, 26 марта



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется на большей части территории Якутии, а на юге погодой управляет активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Центр циклона за сутки преодолел расстояние от Иркутской области до Амурской. По мере продвижения на восток щедро делился снегопадами и метелями. Но до Якутии и Амурской области порывистой ветер не добрался, зато снег здесь был очень сильным. 25 и ночью 26 марта в Амурской области выпало до 15 мм небесной влаги, а на юго-западе Якутии и того больше - 24 мм осадков! Следует отметить, что высота снежного покрова после таких сильных осадков возрастает прилично, но в среднем, 1 мм осадков в виде снега (в пересчете на воду) соответствует 1 см снежного покрова. Впереди апрель, а сугробы всё еще растут. 27 марта на юге Якутии сохранится влияние циклона и его атмосферных фронтов, ночью пройдет снег, местами сильный, днем от небольшого до умеренного. Температура воздуха в южных районах 0..-5 градусов, в центре -6..-11, на северо-востоке -15..-20. В Амурской области снег ослабеет, температура воздуха днем -4..-9 градусов, днем по югу до нуля. / meteonovosti.ru /



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